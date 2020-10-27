Приметы Самущенко: рост 155 см, волосы медного цвета. На девочке была темно-зеленая куртка, черные джинсы, пестрые спортивные ботинки.
Приметы Шубинаса: рост 170 см, волосы темные. На нем была светло-синие джины, черный пиджак с белыми рукавами, белые спортивные ботинки.
Шубинаса из Расейняй в Варенский район в гости к подруге привез отец. В последний раз их видели в лесочке рядом с домом опеки.
Детей ищет полиция. Всех, кто что-либо знает о их местонахождении, просьба звонить по номерам +370 700 65565, +370 646 29573 или 112.
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