Приметы Самущенко: рост 155 см, волосы медного цвета. На девочке была темно-зеленая куртка, черные джинсы, пестрые спортивные ботинки.

Приметы Шубинаса: рост 170 см, волосы темные. На нем была светло-синие джины, черный пиджак с белыми рукавами, белые спортивные ботинки.

Шубинаса из Расейняй в Варенский район в гости к подруге привез отец. В последний раз их видели в лесочке рядом с домом опеки.

Детей ищет полиция. Всех, кто что-либо знает о их местонахождении, просьба звонить по номерам +370 700 65565, +370 646 29573 или 112.