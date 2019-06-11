Департамент полиции сообщает, что 10 июня, в 7.50 ч. в Чижюнай (Варенский район) полицейский (1980 г.р.) на личном автомобиле Opel Vectra сбил шедшую по проезжей части пожилую женщину (1934 г.р.), она была госпитализирована (диагноз - перелом ноги).
Полицейский был трезвым, ехал на собственном автомобиле в свободное от работы время. Униформы на нем не было.
Полет Audi в Вильнюсе: автомобиль снес женщину, столб и знаки
11 июня, в 10.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю, произошло...
В вильнюсскую больницу доставлен ребенок с симптомами наркотического отравления
10 июня в Сантаришкскую детскую больницу был доставлен...
В Варенском районе полицейский сбил пешехода (1)
В Варенском районе полицейский на автомобиле сбил...
Жуткое ДТП в Юрбаркском районе: автомобиль врезался в дерево, водитель не выжил (1)
10 июня утром полиция Юрбаркского района получила...
TOP новостей
Президент Литвы: нам следует сохранить ценностный хребет, а не угождать (41)
Завершающая работу на посту президента Литвы Даля...
Секретное место в Вильнюсе: более низких цен нигде не найдете (17)
Если ранним утром судьба занесет вас в вильнюсский...
Науседа считает, что в сообщении президента мало внимания уделялось социальным проблемам (9)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в...
Палангский бассейн утер нос лучшим вильнюсским СПА: таких цен нигде не найти
До сих пор в Паланге не было городского бассейна,...
На взморье в Литве фиксируют неприятное явление (8)
В минувшие выходные в Паланге и в Смильтине на пляжах...