Департамент полиции сообщает, что 10 июня, в 7.50 ч. в Чижюнай (Варенский район) полицейский (1980 г.р.) на личном автомобиле Opel Vectra сбил шедшую по проезжей части пожилую женщину (1934 г.р.), она была госпитализирована (диагноз - перелом ноги).

Полицейский был трезвым, ехал на собственном автомобиле в свободное от работы время. Униформы на нем не было.