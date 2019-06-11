В Варенском районе полицейский на автомобиле сбил пожилую женщину.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что 10 июня, в 7.50 ч. в Чижюнай (Варенский район) полицейский (1980 г.р.) на личном автомобиле Opel Vectra сбил шедшую по проезжей части пожилую женщину (1934 г.р.), она была госпитализирована (диагноз - перелом ноги).

Полицейский был трезвым, ехал на собственном автомобиле в свободное от работы время. Униформы на нем не было.

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