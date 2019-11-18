В Варенском районе молодой человек сбил двух человек: один погиб

Полиция информировала, что в Варенском районе погиб мужчина. Сообщается, что его сбил автомобиль.
Greitoji medicinos pagalba
© Anželika Stackevič

17 ноября, около 17 ч., в Варенском районе, на 25 км дороги Виденяй–Дубичай–Ракай, автомобиль Audi A6, которым управлял молодой человек (2000 г.р.), сбил шедшего по дороге мужчину (1953 г.р.) и женщину (1957 г.р.).

Пострадавший мужчина скончался на месте, а женщине врачи назначили амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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