В Варенском районе молодой человек сбил двух человек: один погиб

17 ноября, около 17 ч., в Варенском районе, на 25 км дороги Виденяй–Дубичай–Ракай, автомобиль Audi A6, которым управлял молодой человек (2000 г.р.), сбил шедшего по дороге мужчину (1953 г.р.) и женщину (1957 г.р.).
Пострадавший мужчина скончался на месте, а женщине врачи назначили амбулаторное лечение.
Ведется расследование.
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