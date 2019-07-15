14 июля в полицию обратилась девушка (2003 г.р.), которая информировала о найденных наркотиках.

Она рассказала, что около 17 ч., домой приехал ее муж (1986 г.р.) и привез детскую коляску, в одном из колес которой был порошок, напоминающий наркотики.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.