17 декабря, в 19.20 ч., в Утенском районе, на дороге Каунас-Утена-Зарасай, около Даугаляй, служебный автомобиль Renault Fluence, которым управлял старший следователь A.С., сбил выбежавшую на дорогу косулю.

Люди в ДТП не пострадали, был поврежден автомобиль. Водитель был трезвым.