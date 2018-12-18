Департамент полиции Литвы информировал, что в Утенском районе полицейский автомобиль сбил косулю. Был поврежден служебный автомобиль.
© DELFI / Valdas Kopūstas

17 декабря, в 19.20 ч., в Утенском районе, на дороге Каунас-Утена-Зарасай, около Даугаляй, служебный автомобиль Renault Fluence, которым управлял старший следователь A.С., сбил выбежавшую на дорогу косулю.

Люди в ДТП не пострадали, был поврежден автомобиль. Водитель был трезвым.

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