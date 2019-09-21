В Утене женщина попала под колеса автомобиля: врачи помочь не смогли

Полиция сообщает, что 20 сентября около 11.15 утра автомобиль Audi A3, которым управлял мужчина (1980 г.р.), сбил женщину (1942 г.р.), переходящую улицу в неположенном месте.

Женщина госпитализирована из-за травмы головы. В тот же день около 14.35 в больнице она умерла.