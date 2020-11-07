В Утене в квартире обнаружено тело судьи

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Департамент полиции информировал, что в Утене было обнаружено тело мужчины.
Сообщение о жуткой находке поступило 7 ноября в 4 ч.
Выяснилось, что скончавшийся - судья (1964 г.р.). Следов насилия на теле не обнаружено.
Начато расследование.
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