В Утене пьяный мужчина пнул полицейского ногой, в Вильнюсе – разбил стекло служебного автомобиля

Департамент полиции сообщил, что нетрезвый (2,88 промилле) мужчина 1988 г.р., в Утенской больнице, когда его осматривали врачи, пнул ногой полицейского. Полицейский к врачам не обращался.
Подозреваемый был госпитализирован. Собраны материалы для расследования по факту оказания сопротивления стражу порядка.
Около 23.00 ч. в Вильнюсе, на ул. Т.Шевченкос задержанный (1980 г.р.) по подозрению в насилии в семье разбил заднее стекло в служебном автомобиле Skoda Yeti.
Задержанный находится в КПЗ. Он был пьян (2 промилле). Начато расследование по факту порчи чужого имущества.
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