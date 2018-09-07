По его данным, делки с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данным банков из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства. Затем они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов.
Легализация украденных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам.
Как сообщает СБУ, оперативники провели обыски дома у бандитов в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске Николаевской области. Там нашли документы, подтверждающие факты подделки банковских гарантий и незаконного перечисления похищенных средств через популярные банковские системы.
Сотрудники СБУ также обнаружили электронную переписку, доказывающую легализацию похищенных средств, в частности через контрагентов, связанных со спецслужбами РФ.
"Задержали организатора группировки - гражданина одной из стран Ближнего Востока и сообщника, который непосредственно отвечал за техническое обеспечение сделки", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, организатору и двум фигурантам дела объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления).
В Украине накрыли банду хакеров, которые грабили банки 20 стран (2)
В нескольких городах Украины ликвидировали хакерскую...
В Каунасе выявили продавцов поддельных подушек безопасности: могли пострадать тысячи водителей (4)
В Каунасской окружной прокуратуре начато...
Ночью в Вильнюсе за рулем попался нетрезвый работник посольства (1)
7 сентября ночью, около 3 ч., в Вильнюсе , у перекрестка...
Гражданка Литвы, собирая грибы, заблудилась и оказалась в Беларуси (10)
5 сентября литовские пограничники обнаружили дорожку...
После проведенной в комиссариате ночи вильнюсец борется за свою жизнь в реанимации (30)
Живущий в Англии Донатас Хвайницкас сказал DELFI, что его...
TOP новостей
Фейк о сбитом самолетом НАТО НЛО в Литве: одна деталь заставляет задуматься (9)
Самолеты Военной полиции НАТО сбили в Литве...
Предложение жителям: хотите сэкономить - откажитесь от мусоропровода (35)
До 2020 года в Вильнюсе планируют оборудовать 755 новых...
Балтийские каникулы Жени. Паланга: и это они называют шумом? И это они называют деньгами? (88)
Курорты Балтии известны каждому россиянину: я с детства...
Жители Литвы все еще не привыкли к евро - недовольны переходом на валюту ЕС (48)
Почти половина жителей Литвы недовольна введением...
Жители Вильнюса ополчились против проекта нового здания суда (18)
Проект нового здания судов в Вильнюсе поднял...