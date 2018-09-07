По его данным, делки с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данным банков из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства. Затем они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов.

Легализация украденных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам.

Как сообщает СБУ, оперативники провели обыски дома у бандитов в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске Николаевской области. Там нашли документы, подтверждающие факты подделки банковских гарантий и незаконного перечисления похищенных средств через популярные банковские системы.

Сотрудники СБУ также обнаружили электронную переписку, доказывающую легализацию похищенных средств, в частности через контрагентов, связанных со спецслужбами РФ.

"Задержали организатора группировки - гражданина одной из стран Ближнего Востока и сообщника, который непосредственно отвечал за техническое обеспечение сделки", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, организатору и двум фигурантам дела объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления).