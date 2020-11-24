сообщение появилось на одном из Telegram-каналов. По предварительным данным, водитель мчался через перекресток на красный свет, сообщает портал news.24tv.ua.

Жертва - мужчина средних лет. Очевидцы рассказали, что Mercedes мчался на огромной скорости. Пешеход оказался на ветровом стекле автомобиля и пробил его головой. Автомобиль остановился через 20 м.

Тело пострадавшего оказалось на земле в нескольких метрах от автомобиля. Во время удара стеклом пешеходу отрезало голову, и она упала на панель управления.

Водитель Mercedes - иностранец. Он уверял, что ехал на зеленый свет.

Врачи оказали помощь водителю Mercedes.