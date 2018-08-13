В Укмергском районе ограблен киоск, в котором продавали арбузы

В воскресенье, в 17.40 ч., в деревне Зуяй (Укмергский район) в стоящий справа от дороги Каунас-Зарасай-Даугавпилс киоск, в котором продавали арбузы, вошли двое мужчин в масках, один из них сказал "отдай деньги", оттолкнул несовершеннолетнего продавца (2004 г.р.) и забрал 200 евро, которые лежали в жестяной коробке на прилавке. После этого грабители уехали на автомобиле VW Golf.
Материальный ущерб составил 200 евро.
Задержан и на двое суток арестован подозреваемый (1998 г.р.).
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