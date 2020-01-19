В Укмергской больнице скончался малолетний ребенок

18 января, в 14.35 ч., в Укмергскую больницу из Укмергского района был доставлен малолетний ребенок (2012 г.р.) с симптомами вялости и рвоты.

По предварительным данным, около 16 ч. того же дня ребенок скончался в больнице.

Ведется расследование.