18 января, в 14.35 ч., в Укмергскую больницу из Укмергского района был доставлен малолетний ребенок (2012 г.р.) с симптомами вялости и рвоты.
По предварительным данным, около 16 ч. того же дня ребенок скончался в больнице.
Ведется расследование.
В Укмергской больнице скончался малолетний ребенок
Департамент полиции Литвы сообщил, что в Укмергской...
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