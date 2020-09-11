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10 сентября, в 20 ч., в полицию поступило сообщение о том, что в Укмерге, на ул. Лину, в доме обнаружено тело мужчины (1973 г.р.). Выяснилось, что он был застрелен.
В Укмерге застрелен человек, большие наряды полиции ночью искали подозреваемого
© DELFI

Сначала сотрудники антитеррористической группы "Арас" искали подозреваемого в доме. Дом был окружен полицией. В доме никого не нашли.

Подозревают, что мужчина был застрелен днем, примерно в обеденное время. Полиция выяснила возможного подозреваемого. Он раньше попадал в поле зрения полиции. Начата операция по поиску подозреваемого: в городе останавливали и проверяли автомобили и т.д.

После полуночи на ул. Лину стояли 5 экипажей полиции. Поздно вечером ходили слухи, что подозреваемый застрелился, но полиция эту информацию опровергла.

В Укмерге застрелен человек, большие наряды полиции ночью искали подозреваемого
© DELFI

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