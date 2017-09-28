28 сентября после обеда, около 13 ч. в Укмерге, в гараже на ул. Лину прогремел взрыв. На месте происшествия нашли тело молодого человека (1990 г.р.). Врачи скорой помощи констатировали смерть молодого человека.
По предварительным данным, взрыв произошел при проведении сварочных работ - заваривали бак автомобиля.
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В Укмерге прогремел взрыв, погиб молодой человек
28 сентября после обеда, около 13 ч. в Укмерге, в гараже на...
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