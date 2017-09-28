В Укмерге прогремел взрыв, погиб молодой человек

28 сентября после обеда, около 13 ч. в Укмерге, в гараже на ул. Лину прогремел взрыв. На месте происшествия нашли тело молодого человека (1990 г.р.). Врачи скорой помощи констатировали смерть молодого человека.