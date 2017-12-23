Единый центр помощи сообщает, что в Укмерге была спасена собака. Невероятно жестокое обращение людей с животным удивило всех. На острове реки Швентойи к дереву была привязана собака.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Пожарные спасли животное и отправили на берег.

Сообщение о собаке было получено в субботу в 11.05 ч. по телефону единой помощи 112. На место происшествия направлены пожарные-спасатели Вильнюсского округа.

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