Единый центр помощи сообщает, что в Укмерге была спасена собака. Невероятно жестокое обращение людей с животным удивило всех. На острове реки Швентойи к дереву была привязана собака.
Пожарные спасли животное и отправили на берег.
Сообщение о собаке было получено в субботу в 11.05 ч. по телефону единой помощи 112. На место происшествия направлены пожарные-спасатели Вильнюсского округа.
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