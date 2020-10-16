В Укмерге из дома украли 45 000 евро и одежду

Скопировать ссылку В Укмерге из дома украли 45 000 евро и одежду

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13 октября, в 17.08 ч., в Укмергскую полицию поступило заявление о том, что 12 октября в доме на ул. Смилгу заметили пропажу 45 000 евро и женской одежды.