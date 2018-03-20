На Медининкском КПП выходные выпали непростые: в субботу был задержан автобус Scania, в котором обнаружили контрабандные сигареты на сумму больше 26 000 евро. А в ночь на понедельник был остановлен старый Mercedes Sprinter, в котором везли 17 коробок с сигаретами.
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Из-за желания водителя "заработать" в субботу пострадали белорусские туристы. Таможенники заподозрили, что в автобусе может быть контрабанда, поэтому провели тщательную проверку.

В арках над задними колесами автобуса Scania обнаружили больше 9000 пачек сигарет NZ, LD, Minsk, Premier. общая их стоимость – 26 878 евро.

Водитель автобуса - гражданин Польши Д.С. признался, что контрабанда принадлежит ему. после допроса его отпустили под залог.

Контрабанда и автобус остались на таможне, поэтому для туристов вызвали другой автобус.

Похожие подозрения вызвал у таможенников и гражданин Беларуси М.Д. (1999 г.р.), который приехал на старом Mercedes Sprinter 19 марта, около 3 ч. ночи.

Водитель уверял, что машина - пустая, однако рентген показал, что в полу машины оборудован тайник с сигаретами.

Всего обнаружили 8500 пачек разных белорусских сигарет, стоимостью 28 000 евро (со всеми налогами). Гражданин Беларуси был задержан на двое суток.

В обоих случаях было начато расследование.

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