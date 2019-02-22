Департамент полиции сообщил, что тело женщины примерно 40 лет, обнаружили в 15.46 ч. Личность покойной пока не установлена.
Следов насилия на теле не обнаружено, расследуют обстоятельства смерти женщины.
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