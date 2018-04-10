10 апреля, в 14.34 ч., поступило сообщение о том, что во дворе кафе "26 км" работник заведения обнаружил предмет, напоминающий мину. В 15.05 ч. был введен план "Щит".
По предварительным данным, предмет, напоминающий ржавую мину, обнаружен на поверхности земли.
В Тракайском районе введен план "Щит", во дворе кафе найдена мина
Полиция сообщает, что в Тракайском районе, во дворе...
Сбивший трех велосипедистов мотоциклист был наказан за вождение в нетрезвом виде (1)
В воскресенье в Каунасе пьяный мотоциклист сбил трех...
Подозрительный конверт был адресован судье, рассматривающему уголовные дела (14)
Полиция Литвы сообщила, что из Вильнюсского окружного...
На оживленной улице тягач врезался в ограждение
На оживленной столичной улице Укмергес тягач врезался...
В Вильнюсе из-за отвалившегося колеса произошло ДТП (7)
В Вильнюсе отвалилось колесо у автомобиля BMW и выбило...
TOP новостей
Какие продукты в Литве подешевели, а какие подорожали (1)
Из продуктов питания и неалкогольных напитков (цены...
Сквернялис признал: Литва все еще в "черном" списке Евросоюза (14)
Несмотря на положительные тенденции на рынке занятости...
Состояние некоторых вильнюсских мостов ужасает (2)
В апреле прошлого года специалисты Вильнюсской мэрии...
Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (75)
Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...