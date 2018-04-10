В Тракайском районе введен план "Щит", во дворе кафе найдена мина

Полиция сообщает, что в Тракайском районе, во дворе кафе, которое находится у дороги A4, обнаружен предмет похожий на мину.
© DELFI / Ainis Gurevičius

10 апреля, в 14.34 ч., поступило сообщение о том, что во дворе кафе "26 км" работник заведения обнаружил предмет, напоминающий мину. В 15.05 ч. был введен план "Щит".

По предварительным данным, предмет, напоминающий ржавую мину, обнаружен на поверхности земли.

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