В Тракайском районе введен план "Щит", во дворе кафе найдена мина

10 апреля, в 14.34 ч., поступило сообщение о том, что во дворе кафе "26 км" работник заведения обнаружил предмет, напоминающий мину. В 15.05 ч. был введен план "Щит".

По предварительным данным, предмет, напоминающий ржавую мину, обнаружен на поверхности земли.