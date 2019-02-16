15 февраля, в 14.40 ч., в Тракайском районе, в деревне Палукнис, на территории аэродрома, во время мероприятия, упал параплан, которым управлял мужчина (1974 г.р.).

Пострадавший получил травмы ноги и плеча, его доставили в больницу.