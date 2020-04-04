В Тракайском районе внедорожник врезался в дом

Сообщалось, что водитель зажат. Пожарные-спасатели сообщили, что пассажир (1991 г.р.) сам выбрался из автомобиля, о лежал примерно в 20 м от машины. Водитель (1993 г.р.) вывалился через лобовое стекло и лежал на капоте, его ноги были зажаты.

По словам очевидцев, в машине было много строительных инструментов. По неофициальным данным, в автомобиле ехали жители Григишкес.

По данным полиции, оба пострадавших доставлены в ортопедическое отделение больницы. В больнице у пострадавших взяли кровь, чтобы проверить на трезвость.

Начато расследование.