6 декабря, в 21.02 ч., полицейские приехали по вызову в Тракайский район, в деревню Жукишкяй, когда они подходили к дому с цепи сорвалась собака и укусила сотрудницу полиции (1982 г.р.).
Собаку из служебного оружия ČZ 75 Compact застрелил коллега (1983 г.р.) пострадавшей.
Пострадавшей была оказана первая помощь и назначено амбулаторное лечение.
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