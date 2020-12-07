aA
Департамент полиции информирует, что в Тракайском районе собака напала и укусила сотрудницу полиции. По предварительным данным, собаку застрелил коллега пострадавшей.
Piktas šuo
Piktas šuo
© Corbis/Scanpix

6 декабря, в 21.02 ч., полицейские приехали по вызову в Тракайский район, в деревню Жукишкяй, когда они подходили к дому с цепи сорвалась собака и укусила сотрудницу полиции (1982 г.р.).

Собаку из служебного оружия ČZ 75 Compact застрелил коллега (1983 г.р.) пострадавшей.

Пострадавшей была оказана первая помощь и назначено амбулаторное лечение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

План правительства Литвы напоминает весенний карантин: вступит в силу с субботы (35)

Поскольку количество новых случаев коронавируса в...

Aurelijus Veryga Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniaus Katedros aikštėje

ВРИО главы Минздрава обещает ограничение передвижения на Рождество (12)

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига в понедельник...

В Литве подтверждено 1386 новых случаев коронавируса и 11 смертей (13)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1386 новых случаев...

Шимоните сожалеет о неявке Сквернялиса и Вериги на заседание: нынешнее правительство могло бы принимать решения (9)

Назначенный премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...

Авулис о влиянии пандемии на строительный сектор: пока больших перемен нет

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис ,...