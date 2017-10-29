В Тракайском районе с дороги съехал автомобиль

О несчастье сообщили в 11.03 ч. по номеру 112.
По предварительным данным, помощь врачей потребовалась троим пострадавшим.
В автомобиле Škoda Octavia ехали пять человек. В их числе и 10-месячный младенец. В результате ДТП подросток (2002 г.р.) оказался зажат в автомобиле.
Пожарные информировали DELFI, что подростка они вызволили из автомобиля и передали в руки врачей.
Как полиции сказал водитель авто, он пытался избежать столкновения с другим автомобилем, однако на обочине, когда машина выехала на гравий, он потерял управление.
Полиция выясняет причины ДТП.
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