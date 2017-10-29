В Тракайском районе с дороги съехал автомобиль

В воскресенье в Тракайский район спешила полиция, спасатели и врачи скорой помощи. Поступило сообщение о том, что у деревни Галаверкинис легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся, в нем оказался зажат один человек.
© DELFI

О несчастье сообщили в 11.03 ч. по номеру 112.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась троим пострадавшим.

В автомобиле Škoda Octavia ехали пять человек. В их числе и 10-месячный младенец. В результате ДТП подросток (2002 г.р.) оказался зажат в автомобиле.

Пожарные информировали DELFI, что подростка они вызволили из автомобиля и передали в руки врачей.

Как полиции сказал водитель авто, он пытался избежать столкновения с другим автомобилем, однако на обочине, когда машина выехала на гравий, он потерял управление.

Полиция выясняет причины ДТП.

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