В Тракайском районе с дороги съехал автомобиль

О несчастье сообщили в 11.03 ч. по номеру 112.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась троим пострадавшим.

В автомобиле Škoda Octavia ехали пять человек. В их числе и 10-месячный младенец. В результате ДТП подросток (2002 г.р.) оказался зажат в автомобиле.

Пожарные информировали DELFI, что подростка они вызволили из автомобиля и передали в руки врачей.

Как полиции сказал водитель авто, он пытался избежать столкновения с другим автомобилем, однако на обочине, когда машина выехала на гравий, он потерял управление.

Полиция выясняет причины ДТП.