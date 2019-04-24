В Тракайском районе пропал мужчина, полиция просит о помощи

6 апреля около 13.00 57-летний мужчина ушел из своего дома в деревне Кестучяй Тракайского района и до сих пор не вернулся.

Йозас Окунявичюс ростом около 165 см, обычного телосложения с короткими темными волосами.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку и черные джинсы.

Полиция просит граждан, имеющих какую-либо информацию о пропавшем мужчине, сообщить об этом по Единому номеру помощи 112.