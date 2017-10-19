В сообщении сказано: "18 октября, около 20.35 ч. в дер. Алуона, Тракайский район, в доме во время конфликта женщина (1962 г.р.) нанесла ножевое ранение своему сожителю (1975 г.р.), который был госпитализирован. Подозреваемая закрыта в арестантскую". На самом деле, это лишь часть событий минувшей ночи.
Полиция задержала подозреваемую, надела на нее наручники и посадила в служебный автомобиль. Полицейские оставили женщину в машине одну и пошли в дом, выяснять обстоятельства происшествия.
Задержанная воспользовалась этим - каким-то образом открыла автомобиль и убежала в лес.
Когда ее исчезновение обнаружили, бросились на поиски, однако ночью женщину не нашли.
19 октября, около 5.30 ч., женщина сама вернулась домой, там ее задержали и увезли в арестантскую.
Напомним, что несколько лет назад Молотков в наручниках убежал из автомобиля швенченской полиции, на котором его привезли в Вильнюс, когда его одного оставили в авто. Убегая он прихватил и автомат, оставленный полицейскими в машине. Молоткова в Вильнюсе искали усиленные наряды полиции.
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