18 октября поздно вечером в Тракайском районе, в деревне Алуона, произошло событие, которое напомнило нашумевшую историю Игоря Молоткова. В четверг утром в сводках новостей для СМИ об этом случае не упоминается.
© DELFI / Tomas Vinickas

В сообщении сказано: "18 октября, около 20.35 ч. в дер. Алуона, Тракайский район, в доме во время конфликта женщина (1962 г.р.) нанесла ножевое ранение своему сожителю (1975 г.р.), который был госпитализирован. Подозреваемая закрыта в арестантскую". На самом деле, это лишь часть событий минувшей ночи.

Полиция задержала подозреваемую, надела на нее наручники и посадила в служебный автомобиль. Полицейские оставили женщину в машине одну и пошли в дом, выяснять обстоятельства происшествия.

Задержанная воспользовалась этим - каким-то образом открыла автомобиль и убежала в лес.

Когда ее исчезновение обнаружили, бросились на поиски, однако ночью женщину не нашли.

19 октября, около 5.30 ч., женщина сама вернулась домой, там ее задержали и увезли в арестантскую.

Напомним, что несколько лет назад Молотков в наручниках убежал из автомобиля швенченской полиции, на котором его привезли в Вильнюс, когда его одного оставили в авто. Убегая он прихватил и автомат, оставленный полицейскими в машине. Молоткова в Вильнюсе искали усиленные наряды полиции.

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