12 июля, в 21.15 ч., в Тракайском районе, в деревне Дайлидукас I, перевернулся квадроцикл, которым управлял молодой человек (1994 г.р.). Квадроцикл упал на водителя, молодой человек скончался.
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