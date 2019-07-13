В Тракайском районе погиб водитель квадроцикла

12 июля, в 21.15 ч., в Тракайском районе, в деревне Дайлидукас I, перевернулся квадроцикл, которым управлял молодой человек (1994 г.р.). Квадроцикл упал на водителя, молодой человек скончался.