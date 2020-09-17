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В ночь на 17 сентября, в 2.25 ч., в Тракайском районе, в дер. Гратишкяй, обнаружено тело мужчины (1965 г.р.) с многочисленными повреждениями.
В Тракайском районе обнаружено тело мужчины
© DELFI / Ainis Gurevičius

Задержан нетрезвый (0,78 промилле) подозреваемый (1991 г.р.).

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