Полиция получила сообщение о происшествии в 12:47. Звонивший сказал, что лось выбежал на дорогу перед машиной Опель примерно в паре километров от Аукштадвариса.

Машина сильно пострадала во время столкновения, а животное после удара оказалось на крыше авто. Людям удалось избежать травм.

Литовское дорожное управление неоднократно предупреждало, что, когда начинается осенняя миграция животных, водители на дорогах должны быть крайне бдительны.

Животные на дорогах обычно появляются в сумерках и ночью, с 17 до 23 часов, а также рано утром. Лось появляется на дорогах в мае, июне и сентябре, косуля в мае и ноябре и кабан в сентябре-декабре. Степень тяжести последствий столкновения с животным определяется скоростью автомобиля.