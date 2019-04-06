5 апреля, в 23 ч., в Тракайском районе, в деревне Науясис Лентварис, у дома группа людей избила мужчину (1959 г.р.) и его сожительницу (1978 г.р.).

Пострадавшие к врачам не обращались.

Подозреваемые нетрезвые: мужчина 1995 (1,00 промилле) и сотрудник полиции 1988 г.р. (1,50 промилле). После допроса их отпустили.

Ведется расследование.