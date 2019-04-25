Как сообщила представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Лаура Валаускене, когда пожарные прибыли на место происшествия, горели семь складов, также возникла большая угроза возгорания расположенного рядом жилого дома.
В данное время с пожаром борются 6 автоцистерн.
В среду в Литве выгорело почти 84 гектаров открытых территорий
В минувшую среду в Литве выгорело почти 84 гектара...
В Вильнюсе из многоэтажной парковки выпал автомобиль женщина, находившаяся в авто, в больнице (6)
После полудня на проспекте Конституции случилось...
Борьба с пожаром в Шальчининкай: сгорело 20 зданий (10)
В четверг, 12 апреля, по Единому номеру помощи 112...
Кошмарная ночь недалеко от Вильнюса: такого жестокого убийства еще не видели (21)
Настолько жестокого убийства ни полицейские, ни...
TOP новостей
Глава МИД Литвы встретился с Зеленским и пообещал Украине поддержку (29)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
Глава Сената Польши: нашими разногласиями пользуются враги (9)
В четверг в Cейме Литвы на торжествах по случаю 25-летия...
Литовцы Калининграда "против" референдума по двойному гражданству (60)
Литовцы Калининградской области РФ называют...
Литва призывает ужесточить санкции в отношении России из-за выдачи паспортов на Донбассе (49)
Министерство иностранных дел Литвы в четверг призвало...
СМИ: Литовские перевозчики предъявляют претензии производителям грузовых автомобилей (18)
В связи с тем, что Европейская комиссия (ЕК) несколько...