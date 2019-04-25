Как сообщила представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Лаура Валаускене, когда пожарные прибыли на место происшествия, горели семь складов, также возникла большая угроза возгорания расположенного рядом жилого дома.

В данное время с пожаром борются 6 автоцистерн.