В четверг в Тракайском районе загорелись 7 хозяйственных построек. Единый центр помощи сообщил, что пожар возник на ул.Науйойи в городе Рудишкес.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как сообщила представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Лаура Валаускене, когда пожарные прибыли на место происшествия, горели семь складов, также возникла большая угроза возгорания расположенного рядом жилого дома.

В данное время с пожаром борются 6 автоцистерн.

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