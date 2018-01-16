В понедельник вечером, в Тракайском районе, на дороге Вильнюс-Пренай-Мариямполе у деревни Юргоняй, водитель Mercedes Benz заметил лежащего на дороге человека.
Он остановился, вызвал полицию и врачей скорой помощи, однако в это время через лежавшего на дороге без отражателей на одежде мужчину переехал автомобиль Audi 80, которым управлял 67-летний водитель.
Пострадавший 68-летний пешеход был доставлен в больницу, однако во вторник утром он скончался.
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