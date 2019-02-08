По словам пожарных-спасателей, люди не пострадали. Судно ушло на глубину 6 м и находится в 15 м от берега.
Из двигателя стало течь горючее. По словам пожарных-спасателей, оно растеклось на площади около 100 кв. м. Пожарные-спасатели установили на воде заградительные боны, чтобы пресечь дальнейшее распространение.
Работами по подъему судна занимаются его владельцы.
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