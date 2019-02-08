7 февраля в Тракай, на озере Гальве, затонуло примерно 20-метровое судно.
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам пожарных-спасателей, люди не пострадали. Судно ушло на глубину 6 м и находится в 15 м от берега.

Из двигателя стало течь горючее. По словам пожарных-спасателей, оно растеклось на площади около 100 кв. м. Пожарные-спасатели установили на воде заградительные боны, чтобы пресечь дальнейшее распространение.

Работами по подъему судна занимаются его владельцы.

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