По словам пожарных-спасателей, люди не пострадали. Судно ушло на глубину 6 м и находится в 15 м от берега.

Из двигателя стало течь горючее. По словам пожарных-спасателей, оно растеклось на площади около 100 кв. м. Пожарные-спасатели установили на воде заградительные боны, чтобы пресечь дальнейшее распространение.

Работами по подъему судна занимаются его владельцы.