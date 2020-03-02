В Тракай в понедельник был остановлен мертвецки пьяный водитель

Полиция быстро нашла указанный автомобиль. В организме водителя (1970 г.р.) Opel Zafira было 4,94 промилле. Через некоторое время его снова проверили, на этот раз алкотестер показал 3,91 промилле.
Выяснилось, что подозреваемый уже был лишен прав.
Автомобиль Opel Zafira доставили на охраняемую площадку.
Будет наказан и владелец (1976 г.р.) автомобиля: ему грозит штраф за то, что он доверил автомобиль нетрезвому человеку без прав. В организме владельца авто было 3,27 промилле.
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