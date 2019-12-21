21 декабря, в 5.28 ч., в Тракай, на ул. Аукштадварё, тягач Scania, которым управлял мужчина (1979 г.р.), сбил молодого человека (1999 г.р.), который внезапно вышел на дорогу.
Молодой человек скончался на месте.
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