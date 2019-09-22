В Трайском районе загорелась крыша кафе

Работники заведения успели выйти наружу. На месте происшествия работали многочисленные наряды полиции.

В помещениях гостей не было. Работник кафе сказал, что пожар начался после того как в доме затопили печь.

"Я бы один, гостей не было. Горела печь, может из дымохода появился огонь", – сказал он DELFI по телефону.