В Трайском районе загорелась крыша кафе

22 сентября, в 12.35 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Тракайском районе, в деревне Бражуоле, на ул. Пилякальнё, открытым пламенем горит соломенная крыша кафе.
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Работники заведения успели выйти наружу. На месте происшествия работали многочисленные наряды полиции.

В помещениях гостей не было. Работник кафе сказал, что пожар начался после того как в доме затопили печь.

"Я бы один, гостей не было. Горела печь, может из дымохода появился огонь", – сказал он DELFI по телефону.

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