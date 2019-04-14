В воскресенье в 21:04 в Едином центре помощи по телефону 112 было получено сообщение, что в Вильнюсе, на ул.Викингу 1, в торговом центре IKEA задымлены складские помещения.
© DELFI / Orestas Gurevičius

На место происшествия были отправлены службы противопожарного спасения Вильнюсского уезда в составе шести автоцистерн и автобашни, а также штабного автомобиля.

Как DELFI проинформировал специалист отдела координирования ситуаций, пожар был локализирован в 21:19. Данных о пострадавших людях не было.

Информация о происшествии передана Вильнюсскому отделу скорой медицинской помощи, а также в комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

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