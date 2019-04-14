На место происшествия были отправлены службы противопожарного спасения Вильнюсского уезда в составе шести автоцистерн и автобашни, а также штабного автомобиля.

Как DELFI проинформировал специалист отдела координирования ситуаций, пожар был локализирован в 21:19. Данных о пострадавших людях не было.

Информация о происшествии передана Вильнюсскому отделу скорой медицинской помощи, а также в комиссариат полиции Вильнюсского уезда.