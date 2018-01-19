В четверг в Тельшяйском районе, на дороге Тельшяй-Варняй-Лаукува, тягач сбил упавшего с велосипеда нетрезвого велосипедиста. Пострадавший был доставлен в больницу, у него диагностировали множественные переломы ребер.
© Telšių aps. VPK

Полиция сообщила, что в 17.59 ч., в Тельшяйском районе, на 26 км дороги Тельшяй-Варняй-Лаукува водитель (1966 г.р.) Scania 420 не выбрал безопасную скорость, не учел состояние дорожного покрытия и метеорологические условия и сбил упавшего на проезжую часть нетрезвого (0,65 промилле) велосипедиста (1949 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован.

Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Тельшяйском районе тягач сбил велосипедиста (2)

В четверг в Тельшяйском районе, на дороге...

Десять поджигателей автомобилей осуждены за теракт (10)

В четверг Каунасский окружной суд признал виновными...

Пропавшая в Каунасе женщина найдена мертвой (2)

Полиция ГКП Каунасского округа разыскивала пропавшую...

Исследование: контрафактные сигареты в Литве занимают 20% рынка (9)

Количество нелегальных табачных изделий в Литве в...

ДТП в Вильнюсе: пострадали мужчина и 12-летний мальчик

Полиция информировала, что 18 января произошло ДТП в...

TOP новостей

Те, кто откладывает деньги, теряют их: мало не покажется (24)

Наличные, расчетная карта и вклады все еще остаются...

Ученые подсчитали, что будет в Литве через 5 лет (146)

Сокращение числа жителей Литвы принимает угрожающие...

Фейковая новость о Кароблисе: разосланы и письма, содержащие вирус (34)

В четверг вечером хакеры взломали сайт tv3.lt и разместили...

У оставшихся без декларации места жительства осталось три месяца на оформление документов (3)

После того как в Литве изменился порядок декларации...

Автобусы и троллейбусы в Вильнюсе перекрасят в красный и желтый цвет (3)

Общественный транспорт в Вильнюсе перекрасят в...