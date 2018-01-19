Полиция сообщила, что в 17.59 ч., в Тельшяйском районе, на 26 км дороги Тельшяй-Варняй-Лаукува водитель (1966 г.р.) Scania 420 не выбрал безопасную скорость, не учел состояние дорожного покрытия и метеорологические условия и сбил упавшего на проезжую часть нетрезвого (0,65 промилле) велосипедиста (1949 г.р.).
Пострадавший был госпитализирован.
Ведется расследование.
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