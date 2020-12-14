В воскресенье, в 16.10 ч. в деревне Кальненай Тельяйского района квадроцикл с двумя людьми выехал на лед на водоеме и провалился под него. Кто управлял квадроциклом, пока неясно.

В ДТП погиб мужчина (1964 г.р.) и пострадал мужчина (1962 г.р.), он находится в коматозном состоянии.

Начато расследование.