27 сентября, в 9 ч., в Тельшяй, в школе на ул. П.Цвиркос, во время урока подросток (2003 г.р.) ударил кулаком в лицо помощника учителя (1957 г.р.).
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Начато расследование.

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