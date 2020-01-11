В Тельшяй угнали катафалк с покойником

По словам главы компании Юстинаса Норкуса, неприятный инцидент произошел во дворе дома одного из работников.

Водитель, который должен был отвезти тело в крематорий, заехал домой за едой и оставил машину во дворе с ключом в замке зажигания. Через 10 минут, когда он вышел, микроавтобуса Mercedes-Benz во дворе уже не было.

Об инциденте сразу же сообщили в полицию, однако помощь полицейских не потребовалась – меньше чем через полчаса машину со всеми вещами, которые в ней были и с телом покойного нашли сами пострадавшие. Катафалк оставили рядом с офисом компании на ул. Миниёс.

"Мы так и не поняли, что это было - шутка или неудачный угон. Возможно, злоумышленники передумали, увидев в машине гроб. Мы еще подумали, что такую машину легко узнать, спрятать ее нелегко", – сказал Норкус.

К счастью, все закончилось хорошо.

Собеседник сказал, что за 18 лет его работы, таких курьезов не было, это первый подобный случай.