В Тельшяй угнали катафалк с покойником

По словам главы компании Юстинаса Норкуса, неприятный инцидент произошел во дворе дома одного из работников.
Водитель, который должен был отвезти тело в крематорий, заехал домой за едой и оставил машину во дворе с ключом в замке зажигания. Через 10 минут, когда он вышел, микроавтобуса Mercedes-Benz во дворе уже не было.
Об инциденте сразу же сообщили в полицию, однако помощь полицейских не потребовалась – меньше чем через полчаса машину со всеми вещами, которые в ней были и с телом покойного нашли сами пострадавшие. Катафалк оставили рядом с офисом компании на ул. Миниёс.
"Мы так и не поняли, что это было - шутка или неудачный угон. Возможно, злоумышленники передумали, увидев в машине гроб. Мы еще подумали, что такую машину легко узнать, спрятать ее нелегко", – сказал Норкус.
К счастью, все закончилось хорошо.
Собеседник сказал, что за 18 лет его работы, таких курьезов не было, это первый подобный случай.
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