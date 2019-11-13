В Тельшяй на тротуаре прохожие обнаружили мертвого мужчину

12 ноября, в 15.31 ч., в Тельшяй,, на ул. Кално, прохожие нашли на тротуаре тело мужчины (1962 г.р.).

По предварительным данным, в области головы у мужчины была кровоточившая рана. Предполагают, что мужчина упал и ударился о бетонный забор.

Обстоятельства и причину смерти выясняют эксперты.