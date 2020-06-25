В Таурагском районе вооруженный мужчина пытался бежать от пограничников

Департамент полиции сообщил, что 24 июня в Таурагском районе пограничники работали над специальным заданием.
В 23.45 ч. пограничники пытались задержать молодого человека 1992 г.р., однако он не подчинился их законным требованиям. Мужчина достал оружие и пытался бежать от пограничников.
Однако сбежать ему не удалось. Он был задержан.
Начато расследование по 1 ч. 253 ст. УК ЛР (незаконное хранение огнестрельного оружия).
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