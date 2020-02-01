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Департамент полиции информировал, что в Таурагском районе военный Литовской армии в униформе купил наркотики.
31 января, в 16.35 ч., в деревне Чейкишкес, военный ЛА (1999 г.р.) приобрел 4 г наркотического вещества растительного происхождения.
Подозреваемый (1996 г.р.) в распространении наркотиков был арестован, военного допросили.
Начато расследование по факту хранения небольшого количества наркотических веществ.
Ведется расследование.
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