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5 сентября в Таурагском районе произошло несчастье, которое едва не стало причиной гибели человека. Сообщается, что самолет врезался в склон и загорелся.
В Таурагском районе в склон врезался и загорелся самолет
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Пожарные-спасатели информировали, что в 15.39 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Гирининкай на аэродроме упал и загорелся самолет.

По словам пожарных, загорелся ультралегкий спортивный самолет, пожар был ликвидирован в 16.04 ч. По предварительным данным, пилот серьезных травм не получил.

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