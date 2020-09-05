В Таурагском районе в склон врезался и загорелся самолет

Пожарные-спасатели информировали, что в 15.39 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Гирининкай на аэродроме упал и загорелся самолет.

По словам пожарных, загорелся ультралегкий спортивный самолет, пожар был ликвидирован в 16.04 ч. По предварительным данным, пилот серьезных травм не получил.