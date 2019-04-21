Авария произошла поздним вечером в субботу, в 23:55, в деревне Таурай, сообщил Департамент полиции.
Volvo S60, управляемый молодым 21-летним водителем, сбил переходящего проезжую часть по пешеходному переходу 34-летнего гражданина Украины.
Последний с многочисленными телесными повреждениями был доставлен в больницу, в воскресенье ночью, в 02:40 пешеход умер.
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