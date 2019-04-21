В Таурагском районе автомобиль сбил шедшего по переходу гражданина Украины. Пострадавший позже скончался в больнице.
© DELFI / Karolina Pansevič

Авария произошла поздним вечером в субботу, в 23:55, в деревне Таурай, сообщил Департамент полиции.

Volvo S60, управляемый молодым 21-летним водителем, сбил переходящего проезжую часть по пешеходному переходу 34-летнего гражданина Украины.

Последний с многочисленными телесными повреждениями был доставлен в больницу, в воскресенье ночью, в 02:40 пешеход умер.

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