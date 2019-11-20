19 ноября, в 11.10 ч., в деревне Скиргайляй, Таурагский район, на повороте с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль личный VW Golf, которым управлял трезвый военный (1998 г.р.) Литовской армии.
В ДТП пострадал водитель VW Golf и ехавшие с ним трое военных ЛА (1996, 1998 и 1993 г.р.), всем им было назначено амбулаторное лечение.
Полиция ищет подозревают в мошенничестве мужчину: обманывает женщин и скрывается с их деньгами
Вильнюсский 1-й комиссариат полиции расследует дело о...
В Таурагском районе в дерево врезался VW Golf, пострадали четверо военных (1)
19 ноября, в 11.10 ч., в деревне Скиргайляй, Таурагский...
В Вильнюсе у молодой женщины украли собаку
19 ноября, в 17.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, молодой...
Пьяный водитель Audi в Купишкисе врезался в стоящий автомобиль (4)
19 ноября нетрезвый водитель стал виновником ДТП. По...
В Вильнюсе под виадуком застрял грузовик: движение возобновлено (14)
18 ноября в Вильнюсе, на ул. Осло, грузовик с цистерной...
TOP новостей
Министерство рассматривает отказ от дополнительных выходных для родителей
Индра, воспитывающая одного ребенка, после Нового года...
Правящие Литвы предлагают новые налоги, но отказываются от миллионов (19)
В последние годы государственные предприятия...
Президент Литвы о нежелании правящих повышать пенсии: пусть скажут об этом людям в лицо (40)
После того как парламентский комитет по бюджету и...
В среду премьер-министр Литвы взял больничный (1)
20 ноября, в среду, премьер-министр Литвы Саулюс...
Полиция ищет подозреваемого в мошенничестве: обманывает женщин и скрывается с их деньгами
Вильнюсский 1-й комиссариат полиции расследует дело о...