19 ноября, в 11.10 ч., в деревне Скиргайляй, Таурагский район, на повороте с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль личный VW Golf, которым управлял трезвый военный (1998 г.р.) Литовской армии.
© DELFI / Ainis Gurevičius

В ДТП пострадал водитель VW Golf и ехавшие с ним трое военных ЛА (1996, 1998 и 1993 г.р.), всем им было назначено амбулаторное лечение.

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