26 мая, рано утром, в 4.30 ч. в Таурагском районе, нетрезвый (1,12 промилле) несовершеннолетний (2001 г.р.), применив физическое насилие, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю (2002 г.р.).
Пострадавшая госпитализирована.
Подозреваемый закрыт в КПЗ.
В Таурагском районе несовершеннолетний пытался изнасиловать свою сверстницу
26 мая, рано утром, в 4.30 ч. в Таурагском районе, нетрезвый...
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