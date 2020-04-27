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В выходные дни в деревне Вилналяй, что в Таурагском районе Литвы, саперы обнаружили более 2 тыс. бомб различного калибра времен Второй мировой войны.
В Таурагском районе Литвы саперы обнаружили 2000 единиц бомб разного калибра
© facebook.com/inzinerijos.batalionas

По словам командующего Саперной ротой Инженерного батальона им. Юозаса Виткуса, капитана Казимираса Богданаса, первые взрывчатые вещества были обнаружены в субботу, однако из-за темноты работы не могли быть продолжены.

В Таурагском районе Литвы саперы обнаружили 2000 единиц бомб разного калибра
© facebook.com/inzinerijos.batalionas
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"Мы нашли два контейнера, но из-за темноты мы не могли продолжать операцию. В воскресенье утром привлекли другие мощности, трактора, машины, поскольку нужно было провести более детальные раскопки", – сказал К. Богданас.

В Таурагском районе Литвы саперы обнаружили 2000 единиц бомб разного калибра
© facebook.com/inzinerijos.batalionas
В Таурагском районе Литвы саперы обнаружили 2000 единиц бомб разного калибра
© facebook.com/inzinerijos.batalionas

"Сейчас у нас пять полных контейнеров, в которых по 224 единицы бомб малого калибра и одна 50-килограммовая авиационная бомба ST-50. Все прочее - это кассетная амуниция, прочее", – рассказал командующий ротой.

Саперы в воскресенье уничтожили на месте 569 ед. взрывчатых устройств, в понедельник будут уничтожены еще 486.

В Таурагском районе Литвы саперы обнаружили 2000 единиц бомб разного калибра
© facebook.com/inzinerijos.batalionas

Он также сообщил, что состояние устройств такое, что они не подлежат транспортировке и должны быть обезврежены на месте небольшими количествами.

В Таурагском районе Литвы саперы обнаружили 2000 единиц бомб разного калибра
© facebook.com/inzinerijos.batalionas

Он также отметил, что такая находка является особо редкой и сложной.

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