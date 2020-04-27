В Таурагском районе Литвы саперы обнаружили 2000 единиц бомб разного калибра

По словам командующего Саперной ротой Инженерного батальона им. Юозаса Виткуса, капитана Казимираса Богданаса, первые взрывчатые вещества были обнаружены в субботу, однако из-за темноты работы не могли быть продолжены.

"Мы нашли два контейнера, но из-за темноты мы не могли продолжать операцию. В воскресенье утром привлекли другие мощности, трактора, машины, поскольку нужно было провести более детальные раскопки", – сказал К. Богданас.

"Сейчас у нас пять полных контейнеров, в которых по 224 единицы бомб малого калибра и одна 50-килограммовая авиационная бомба ST-50. Все прочее - это кассетная амуниция, прочее", – рассказал командующий ротой.

Саперы в воскресенье уничтожили на месте 569 ед. взрывчатых устройств, в понедельник будут уничтожены еще 486.

Он также сообщил, что состояние устройств такое, что они не подлежат транспортировке и должны быть обезврежены на месте небольшими количествами.

Он также отметил, что такая находка является особо редкой и сложной.