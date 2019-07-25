Литовская полиция сообщает, что 22 июля в Таурагском округе было совершено преступление. По предварительным данным, мужчина изнасиловал 25-летнюю женщину.
© DELFI / Ainis Gurevičius

22 июля, в 1.30 ч., молодой человек 1990 г.р., угрожая физической расправой, изнасиловал молодую женщину 1994 г.р.

Таурагская полиция проводит расследование.

ЧП и криминал

В Паневежисе погиб мотоциклист

25 июля в Паневежисе погиб мотоциклист. По...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (3)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Мошенник-работодатель на имя своего работника взял кредит в 8000 евро

Мошенник-работодатель на имя своего работника взял...

В Таурагском округе была изнасилована 25-летняя женщина

Литовская полиция сообщает, что 22 июля в Таурагском...

Полковник в отставке несколько раз выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции (8)

Мужчина несколько раз выстрелил в советника по...

TOP новостей

Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis

Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (140)

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (3)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Президент Литвы вернул Сейму на дорассмотрение поправку к закону о лесах (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул Сейму на...

Воздух прогреется до 28 градусов, прогнозируют грозу

В ночь на четверг небо станет ясным, ожидается...

В Литве меняется маркировка куриных яиц (6)

Крупнейший поставщик яиц в Литве компания Groward Group...