В Таураге в больницу доставлены нетрезвые подростки

19 марта, в 15.42 ч., в больницу Таураге, из подъезда одного из домов был доставлен нетрезвый подросток (2004 г.р.) в коматозном состоянии (диагноз - алкогольное опьянение).