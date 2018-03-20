19 марта, в 15.42 ч., в больницу Таураге, из подъезда одного из домов был доставлен нетрезвый подросток (2004 г.р.) в коматозном состоянии (диагноз - алкогольное опьянение).
© DELFI / Domantas Pipas

Из находящейся в том же доме квартиры в больницу привезли нетрезвого (1,28 промилле) несовершеннолетнего (2004 г.р.). Оба подростка были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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